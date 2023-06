Folla notturna sotto i portici illuminati dall'installazione di Cesare Cremonini - VIDEO

Il portico di San Luca, dall'arco del Meloncello su fino al santuario, popolato come fosse una domenica mattina. É l'effetto Cesare Cremonini, che in occasione della chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity, ha voluto regalare alla città un'esperienza unica attraverso l'installazione luminosa e sonora che è stata fatta usando le stesse luci dei suoi concerti: ieri sera alle 22 si sono accese ed è cominciato uno spettacolo che durerà qualche giorno (qui tutti i dettagli). E insomma, i bolognesi hanno accettato l'invito fatto dall'artista ed erano in tantissimi a passeggiare sotto il portico più lungo del mondo (e patrimonio Unesco), ma anche a percorrerlo in moto (sì, c'era anche qualche Vespa) e in auto per una gita notturna. Lo "show" sarà visitabile fino al 25 giugno 2023 splendido anche se osservato a distanza.

Un legame forte e simbiotico quello di Cesare Cremonini e questo luogo: "La Madonna di San Luca e tutto il portico sono simboli religiosi, ma anche laici - ha detto l'artista alla presentazione del progetto - e per me hanno un significato profondo. Un po' scherzando, ma non troppo, ho detto che la Madonna di San Luca è una di noi: nel senso che è una figura materna, protettiva, che per tutti i bolognesi e non solo significa tanto".