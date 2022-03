Profughi, 500 famiglie pronte ad accogliere, Lepore: "Orgoglioso della nostra città"|VIDEO

"Avevamo chiesto la disponibilità dei bolognesi ad ospitare le persone che scappano dall'Ucraina, sono arrivate 500 disponibilità - da parte delle famiglie - e oltre 100 appartamenti".

Lo comunica il sindaco Matteo Lepore in un video pubblicato sui social. Il sindaco ringrazia i cittadini per la generosità e garantisce che "sarà custodita dalle istituzioni, le famiglie saranno seguite dal progetto Vesta - dedicato a chi desidera supportare l'accoglienza dei nuclei in arrivo dall'Ucraina, e avverte - l'accoglienza è una bella esperienza ma non è una passeggiata, si tratta di persone fragili, che vanno seguite. Sono roglioso della nostra città".

Lo stesso sindaco, insieme al Cardinale Matteo Zuppi, avevano postato un video-appello per chiedere ai bolognesi di mettere a disposizione le loro case per l'emergenza profughi.

Dall'ultima rilevazione, i profughi nella nostra città sono saliti a 787.

Chiedere ospitalità o informare il comune di Bologna

Le persone provenienti dall'Ucraina e arrivate a Bologna possono compilare un modulo online per chiedere ospitalità o informare il Comune del proprio arrivo.

Il sistema di accoglienza che fa capo ai Comuni e per Bologna al SAI metropolitano (a cui aderiscono 41 comuni a cui si affianca Imola con un proprio progetto SAI) può contare su una disponibilità attuale di 300 posti.

Per il sistema SAI si stanno ricercando gli alloggi e sono arrivate disponibilità tramite i gestori ma anche attraverso la mail BolognaperUcraina@comune.bologna.it. I proprietari di casa che si dichiarano disponibili sono immediatamente contattati dal Servizio Protezioni Internazionali del Comune, per definire l’accoglienza e il riconoscimento di un affitto, sostenuto dal programma nazionale di accoglienza. Il progetto prevede oltre all’accoglienza servizi di supporto legale, di mediazione linguistica, di orientamento e supporto.

(Video Twitter Matteo Lepore)