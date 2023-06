Rifiuti, la risposta dell’assessora di Casalecchio: “Ricerca di consenso”

Dopo l’accusa della Lista Civica Casalecchio di Reno sulla gestione dei rifiuti, riceviamo e pubblichiamo la risposta di Barbara Negroni, assessora all’Ambiente di Casalecchio: "Abbiamo fatto due commissioni (coordinate da assessorati Qualità Ambiente e Territorio) non più tardi di un paio di mesi fa, spiegando anche alla minoranza come è articolato il contratto di servizio della raccolta rifiuti. Io personalmente ho raccolto durante le riunioni le varie sollecitazioni e suggerimenti singoli di ogni consigliere in tema raccolta rifiuti e ho sottolineato che stiamo lavorando per introdurre novità significative”.

“Gli abbandoni che portano ad avere la città sporca – continua Negroni – sono dovuti al comportamento poco civico di alcuni cittadini, poco attenti al loro territorio e benessere e chi si lamenta sa bene che il gestore passa anche tre volte al giorno per vuotare cestini dove si mette impropriamente il rifiuto e raccoglie materiale (rifiuti domestici misti) abbandonati vicino alle campane di vetro senza differenziare, aumentando così materia che va all’inceneritore influenzando negativamente anche i fenomeni di riscaldamento che portano a siccità inquinamento e alluvioni e poi si perde materia seconda”.

“Quindi, se i cittadini hanno sollecitazioni, possono continuare a venire da me. Io ho una agenda ufficiale per ascoltarli e spiegare correttamente come funziona la raccolta e da sempre li vedo, li ascolto e do risposte. Se poi ne vogliono fare campagna elettorale per le amministrative – si chiude la nota – è un tema diverso: non attenzione e sensibilizzazione ma ricerca di consenso”.