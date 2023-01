Rapina da 20 mila euro al Motel, scatta arresto in via Carracci

Era idagato dal 2021 ed è stato portato in carcere dopo un controllo stradale nel bolognese. Così si è chiuso il cerchio intorno alla rapina da 20 mila euro messo a segno in un Motel. A finire in manette è stato un cittadino albanese 40enne ritenuto uno dei responsabili del colpo realizzato novembre 2019 a Polla, in provincia di Salerno. Ma più tardi è stato rimesso in libertà.

Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri felsinei ieri pomeriggio alle 18. I militari lo hanno identificato a bordo di un'auto in via Carracci, ma l'uomo sarebbe già stato assolto nel 2022.

Ricercato da due anni, i complici in arresto

Mentre, altri due uomini e una donna, tutti italiani, ritenuti complici del 40enne, erano stati arrestati già nel 2021, si cercava il quarto uomo, indagato per la rapina avvenuta il 6 novembre 2019 nel motel campano, dove, come riferisce Salerno Today, erano entrati in due, armati di pistola e a volto coperto, avevano immobilizzato un dipendente per poi fuggire con soldi, valori bollati e tabacchi. Il bottino è stato stimato in circa 20mila euro.

Al termine del blitz, i due rapinatori si erano dati alla fuga.