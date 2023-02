Minacce con il coltello in pescheria: fugge con 170 euro di crostacei

E' entrato nel negozio con un coltello e ha minacciato i gestori, ma è finito per portarsi via il pranzo. E' accaduto oggi a ora di pranzo alla pescheria "Sapore di Mare" di via Corticella.

Non è chiaro se fosse interessato al fondo cassa o volesse solo mangiare pesce, sta di fatto sta che l'uomo, 40enne di origini tunisine, ha preteso che il gestore mettesse dentro un sacchetto crostacei per 170 euro per poi allontanarsi verso via Ferrarese.

I titolari della pescheria lo hanno inseguito e hanno chiamato il 112. Le pattuglie dei Carabinieri sono arrivate sul posto, individuando e bloccando l'uomo poco lontano dal negozio.

Dovrà rispondere di rapina aggravata.