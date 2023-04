Rapina di gruppo in zona U, pugni e mannaia alla mano: negoziante ferito

Secondo le ricostruzioni, in 5 o 6 e sono entrati in un negozio di via Petroni: dopo aver urlato contro il gestore, un cittadino pakistano di circa 35 anni, lo hanno preso a pugni, uno degli aggressori con una mannaia ha tentato di colpirlo, ferendolo a una mano, per poi derubarlo di circa 2.500 euro che aveva nella tasca posteriore dei pantaloni.

E' il brutto episodio andato in scena poco prima delle 19.30 di ieri, 19 aprile. Gli aggressori si sono dati alla fuga e sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno individuato un soggetto, corrispondente alle descrizioni, che stava scappando.

Si tratta di un connazionale 23enne del titolare che è stato immediatamente fermato e sottoposto ad accertamenti. Infine è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina pluriaggravata in concorso con persone rimaste ignote e rinchiuso in carcere. Quanto alla vittima, è stata medicata sul posto dai sanitari.

Serie di colpi in centro

Uno stranieri è stato arrestato dalla Squadra mobile perché accusato di un’estorsione, due rapine aggravate e sei tentativi di rapina aggravata, tutti fatti commessi tra il 3 e il 17 marzo 2023 e tutti avvenuti tra via San Petronio Vecchio, via Cartoleria, piazza Aldrovandi e via Begatto.

L’operazione è scattata in seguito alle diverse denunce simili nel modus operandi: le vittime venivano avvicinate da un uomo che chiedeva con insistenza una somma di denaro. Al loro rifiuto, le minacciava con un coltello. I colpi sono stati ripresi dalle telecamere di soveglianza.