Rapina alla fermata del bus: prende a pugni una donna per la borsa

Un cittadino nigeriano è stato arrestato dalla Polizia per rapina impropria e lesioni. E' accaduto nella serata di ieri, 8 luglio, in via Zanardi.

Poco prima delle 23, al 113 è arrivata la segnalazione di una rapina, così le volanti sono arrivati alla fermata del bus "Traghetto".

I poliziotti hanno quindi accertato che l'arrestato è sceso dal bus insieme a una cittadina nigeriana 17enne, l'ha strattonata e le ha strappato la borsa. La mamma della ragazza è intervenuta in soccorso della ragazza e per cercare di bloccarlo, ma è stata presa a pugni.

Gli operatori di polizia lo hanno immediatamente bloccato e lo hanno ammanettato. Dovrà rispondere di tentata rapina impropria e lesioni.

Le due donne, visitate dai sanitari del 118, hanno riportato riportavano alcune contusioni non gravi.

Qualche giorno fa, in vicolo Mariscotti, in pieno centro, due uomini hanno tentato di strappare l'orologio Rolex dal polso di un avvocato 50enne che ha reagito, sventando la rapina. Anche in via Mascarella lo scippo di una borsa è andato a vuoto: due passanti hanno tallonato i ladri e li hanno fatti arrestare.