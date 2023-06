Rapine e furti in serie al Navile

Questa mattina la Squadra mobile ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo romeno di circa 20 anni, già gravato da pregiudizi di polizia. E' ritenuto l'autore di alcuni episodi tra rapine e furti commessi tra gennaio e febbraio nel quartiere Navile.

Le ricostruzioni degli inquirenti, anche mediante la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno accertato che a fine gennaio nel Parco delle Caserme Rosse aveva rapinato due ragazzi minacciandoli con un coltello per farsi consegnare uno smartphone e alcune monete. Alcuni giorni dopo in Via di Saliceto aveva minacciato con un coccio di bottiglia un ragazzo che si era allontanato per sottrarsi al furto e infine, a metà febbraio,era entrato nella sede di alcuni uffici della Bolognina, infrangendo la vetrata e portando via un cellulare.

All esito della ricostruzione, il 20enne stato individuato e, nella mattina di oggi, è stato portato in carcere.

La notte tra il 4 e il 5 giugno, i Carabinieri hanno arrestato un 18enne e un 19enne, italiani: per rapinare un anziano, disabile gli hanno puntato una pistola e un fucile d’assalto, poi risultati riproduzioni prive del tappo rosso di sicurezza.

Qualche giorno prima era finito in manette un cittadino gambiano di 30 anni, con precedenti di polizia, che all'alba, in via Belmeloro, aveva aggredito alle spalle una donna di 37 anni per derubarla.