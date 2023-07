Da Ferrari e Rolex al reddito di cittadinanza: contrabbandiere ancora nel mirino della GdF

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno avviato i controlli nei confronti dei percettori del Reddito di Cittadinanza.

Tra gli accertamenti svolti, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano si sono imbattuti in un italiano, noto per essere stato al centro di importanti inchieste e processi, anche in ambito internazionale, principalmente per contrabbando e vendita illegale di tabacco.

Una "carriera" ultra-ventennale con una passata confisca di beni, tra i quali uno yacht di 28 metri, circa 8 milioni di euro su conti correnti esteri, numerosi appartamenti in Italia e all’estero, auto e oggetti di lusso, comprese 2 Ferrari e orologi Rolex e Cartier.

E' emerso che dal mese di maggio 2021, figurava anche tra i soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, percepito per un importo complessivo di circa 20.000 euro. In attuazione di quanto previsto dall’art. 7-ter del D.L. n. 4/2019, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno quindi effettuato apposita segnalazione alla competente Direzione Provinciale dell’INPS per l’immediata sospensione della misura.

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle, hanno sequestrato due alberghi, immobili sui colli bolognesi e una villetta nel crotonese, un ristorante sul lungomare di Forte dei Marmi, veicoli di lusso e d’epoca, un’imbarcazione di 12 metri, gioielli e diversi orologi di pregio (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet) e gioielli (pietre preziose, bracciali, anelli, collier), oltre a 14mila bottiglie di liquori e vini pregiati e 650 prosciutti di Parma una organizzazione di "bancarottieri".