Cotabo contro RedSox: “Via per gli attacchi contro gli altri soci”

Fa rumore l’esclusone di Roberto Mantovani, noto come RedSox, dalla cooperativa dei taxi Cotabo. La storia, nata su Twitter, è ormai cosa nota: RedSox da tempo ha iniziato una sua personale battaglia per la legalità, esortando i suoi colleghi tassisti ad utilizzare il pos. Le ritorsioni contro di lui sono state tante e sgradevoli – dalle gomme dell’auto tagliate alla busta di escrementi ricevuta a casa propria – tanto che la sua storia è finita a Montecitorio, in un intervento in Aula da parte del parlamentare del Partito Democratico Mauro Berruto.

Dopo il polverone che si è alzato in seguito all’esclusione di Mantovani dalla cooperativa, Cotabo ha diffuso una nota in cui cerca di chiarire la propria posizione: “La vicenda disciplinare che riguarda il socio di Cotabo Roberto Mantovani non ha nulla a che vedere con i temi della regolarità fiscale e della legalità - che sono i principi stessi e i valori della cooperativa - sui quali Cotabo è da sempre in prima linea. Al socio Mantovani – continua il testo – non si contesta in alcun modo il fatto di essersi fatto paladino degli stessi valori che la cooperativa professa e mette in pratica ogni giorno, ma la correttezza di taluni specifici comportamenti e attacchi personali nei confronti degli altri soci e degli amministratori della cooperativa”.

La sua esclusione, per i vertici Cotabo, non sarebbe quindi ascrivibile alla battaglia ingaggiata da Mantovani e alle successive, anonime ritorsioni, ma a suoi comportamenti divergenti dal regolamento interno, anche se nel comunicato non vengono specificati. “Al momento dell'ingresso in Cotabo – si conclude la nota – i soci si impegnano a rispettare il Regolamento interno che, con lo Statuto, impone regole di convivenza basate sul rispetto reciproco, per garantire un armonioso e corretto svolgimento del servizio e della vita della cooperativa”.