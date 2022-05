Dopo lo sgombero attivisti in corteo: riaperto ponte Stalingrado, marcia verso la Bolognina

Dopo lo sgombero dello stabile ex Cesare Ragazzi di via Emilio Zago occupato lo scorso aprile e iniziato questa mattina all'alba, circa 200 attivisti sono partiti in corteo sul ponte di via Matteotti e darebbero diretti verso la Bolognina. Lo spazio era stato occupato dai collettivi, dopo lo sgombero di un'altra area occupata, in via Fioravanti.

Intorno alle 12 i pochi attivisti presenti sul tetto hanno iniziato a scendere, così la decisione di sfilare per le vie della città. Via Stalingrado, precedentemente chiusa al traffico, è stata riaperta.

Sfogo dall'occupazione di via Zago: è il terzo sgombero dell’attuale amministrazione

Bocche cucite tra attiviti e simpatizzanti. Ma a Radio Spore -la web radio bolognese vicina ai movimenti autonomi - Andrea, una delle attiviste dello stabile di via Zago ha fatto sapere: "Siamo in presidio sul ponte di Stalingrado da questa mattina alle 7.30. Con il passare del tempo sono arrivate compagne e compagni a darci supporto e solidarietà; adesso abbiamo bloccato un importante snodo della città non per creare semplicemente disagio, ma per accendere i riflettori su questo sgombero. Vi invitiamo ad accorrere qui, noi resisteremo il più possibile".

Questo è il terzo sgombero dell’attuale amministrazione, a seguito di quelli abitativi di via Zampieri a dicembre e di quello di Banca Rotta a marzo, e da parte della giunta non c’è stato alcun tentativo di relazione o di interlocuzione. Sottolinea Andrea, aggiungendo: "Con la proprietà dello stabile, che è privata, abbiamo avuto un contatto dopo due settimane di occupazione. In risposta ad una nostra mail, si erano di fatto legalmente tutelati comunicandoci che lo stabile non è agibile. Nelle stesse settimane, il sindaco Lepore aveva dichiarato che questa occupazione era solamente un problema di ordine pubblico, null’altro. Il mese di occupazione è stato un periodo di restituzione alla collettività di uno spazio che altrimenti, da oltre venti anni, è rimasto abbandonato. C’è stata molta partecipazione: ad esempio solo due giorni fa c’è stata la quinta edizione di Olé, il festival dell’editoria nato tra le mura del vecchio XM24. Ci siamo aperti a tanti collettivi e realtà cittadine che non avevano uno spazio, creando una rete di sostegno e solidarietà che altrimenti, senza un luogo, non ha modo di esistere. In un mese abbiamo avuto una programmazione molto fitta e davvero partecipata".

Corteo staziona sotto la Tettoia Nervi