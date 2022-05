Occupazione in via Zago: blitz all'alba, edificio sotto sgombero

Sotto sgombero l'occupazione di via Emilio Zago a Bologna. A darne notizia sono gli stessi militanti, che invitano chiunque solidarizzi con lo spazio a portarsi sul posto. Il blitz è scattato all'alba con l'arrivo di Digos, polizia e carabinieri nei pressi dell'edificio sotto il ponte di via Stalingrado. Lo spazio era stato occupato lo scorso aprile da parte di collettivi vicini all'ultima gestione di Xm24 e al collettivo Banca Rotta. Gli attivisti erano entrati nello stabile ex Cesare Ragazzi, edificio già occupato nel 2015 da attivisti anarchici, denominato La Rage.