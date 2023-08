Riciclaggio di denaro: operazioni sospette in aumento, anche a Bologna

Segnalazioni in crescita nel 2022 su riciclaggio e criminalità economica e finanziaria in tutto il paese, e l'Emilia-Romagna non fa eccezione, dove sono state 9.570. Lo rivela il Rapporto Annuale 2022 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - UIF - della Banca d'Italia, deputata a ricevere segnalazioni di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa che intermediari finanziari, professionisti e altri operatori qualificati devono individuare, valutare e comunicare.

"Se l'incremento nazionale delle recenti segnalazioni semestrali è stato del 4,7%, in Emilia Romagna si sale a un oscuro +7%, occupando il triste 5° posto nazionale fra le peggiori Regioni dopo Campania, Lombardia, Lazio e Veneto - ovvero - dalle nostre province regionali si sono registrate ben 821 segnalazioni ogni mese", spiega Franco Zavatti del coordinamento regionale legalità Cgil. Bologna fa registrare un + 11%, ma è Modena è prima sul podio nero con +17% "tra le prime e peggiori 17 provincie italiane" sentenzia Zavatti.

Le segnalazioni

La distribuzione territoriale delle segnalazioni è sovrapponibile alle mappature predisposte dalla DIA e dalla DNA. Il 19,8% riguarda la Campania, seguita dal Lazio (14,4%) e dalla Lombardia (14,1%); seguono la Sicilia (8,1%), la Puglia (6,4%), la Calabria (5,3%) e l’Emilia-Romagna (5,1%). Roma, Napoli e Milano si confermano le prime tre province nelle quali si concentrano i maggiori volumi potenzialmente riconducili alle consorterie criminali, con una incidenza complessiva del 32,9%.

Finanziamento del terrorismo

La UIF acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse. Nel 2022 la percezione del rischio di finanziamento del terrorismo emergente dalle segnalazioni è "in larga misura associata alla minaccia jihadista: questa, nel contesto europeo, risulta tuttora principalmente collegata al pericolo di azioni violente realizzabili da piccoli gruppi (“cellule”) o singoli individui (“lupi solitari”) attraverso mezzi offensivi che non richiedono rilevanti risorse sul piano organizzativo o finanziario - spiega il rapporto - In questo scenario si è inserito, dal febbraio 2022, lo scoppio del conflitto russo-ucraino- si legge - su tale percezione hanno influito anche le notizie diffuse dai mass media in merito a cittadini con nazionalità o residenza italiana che si sarebbero uniti alle forze combattenti su entrambi i fronti del conflitto. In alcuni casi si tratta di soggetti già attenzionati in passato dagli Organi investigativi per il loro coinvolgimento in gruppi caratterizzati dall’adesione agli ideali del radicalismo violento".

Si nota la predominanza delle regioni dell’Italia centro-settentrionale, sia la maggior concentrazione in quattro aree geografiche: (a) province del confine settentrionale ove sono presenti valichi di frontiera con la Francia (Imperia), la Svizzera (Varese, Sondrio), l’Austria (Bolzano); (b) area padana, in particolare emiliana (Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Forlì-Cesena) e veneta (Rovigo, Verona, Padova, Venezia); (c) Italia centrale, con le province di Siena, Ancona e Roma (con propaggini in quelle di Pescara e Isernia); (d) zone costiere della Sicilia meridionale (in particolare le province orientali di Siracusa e Ragusa).