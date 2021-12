Rissa in via Zamboni: identificati quattro partecipanti

Non solo sanzioni per i locali, ma ora arriva il conto anche per gli autori del gesto. La polizia ha fatto sapere di avere identificato almeno quattro degli autori della violenta rissa tra ragazzi che due settimane fa ha animato via Zamboni, evento poi diventato virale per un video diffuso giorni dopo.

Solo ventiquattro ore prima era toccato ai gestori di due locali attigui al luogo dell'evento venire sanzionati dalla questura con la sospensione della licenza per otto e dieci giorni. Ora, in seguito alla attività della Mobile, che si è basata soprattutto sulla ripresa delle telecamere della zona, gli agenti sono riuscirti a dare un nome e un cognome a quattro presunti protagonisti della zuffa. Sono in corso di notifica infatti -fanno sapere dalla questura- le denunce per rissa e lesioni personali a carico di altrettanti giovani.