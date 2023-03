Salme Cutro: arrivati anche i familiari, il Comune dispone l'accoglienza

Ad accompagnare l'ultimo viaggio delle salme del naufragio di Cutro verso Bologna ci sono anche alcuni familiari. Sette i feretri giunti stamane al cimitero di Borgo Panigale. Cinque i parenti accolti verso l'ora di pranzo nel capoluogo emiliano.

"Vittime e famiglie hanno viaggiato separatamente - fanno sapere da Palazzo D'Accursio - In questo momento è in corso l’accoglienza dei familiari a cura del Comune di Bologna, con un mediatore linguistico e il pronto intervento sociale, per far fronte alle prime esigenze".

Pronta struttura ricettiva per accogliere i parenti delle vittime di Cutro

Insieme agli operatori preposti all'accoglienza è presente la capo di Gabinetto del Sindaco Matteo Lepore, Matilde Madrid, che sovrintende le operazioni in contatto costante con il ministero dell’Interno.

Circa la gestione operativa dei prossimi giorni, si apprende che i familiari dei migranti deceduti saranno ospitati in una struttura ricettiva messa a disposizione dal Comune felsineo sino al termine del rito funebre, che dovrebbe avvenire il prossimo sabato nel campo islamico del cimitero di Panigale.