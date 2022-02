Sanità Bologna e Imola, 84 milioni dal Pnrr per ospedali e digitale

Ammonta a poco più di 84 milioni di Euro la dote per l'area metropolitana di Bologna del piano Pnrr Salute della Regione Emilia-Romagna, che prevede entro il 2026 di impiantare nel territorio metropolitano 20 case di comunità, 10 centrali di telemedicina e sei ospedali di comunità.

In tutto il piano, licenziato dalla giunta Bonaccini e ora all'esame in assemblea legislativa, prevede 530 milioni di investimenti, già ripartiti tra le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale.

" La pandemia ha confermato il valore universale della salute" dichiarano il governatore Stefano Bonaccini e l'assessore Raffaele Donini- che confidano come il miglioramento della sanità regionale pubblica si concretizzerà "soprattutto attraverso il potenziamento dei servizi territoriali e lo sviluppo della telemedicina" con un obiettivo di "rendere la sanità più vicina ai cittadini e portarla nelle comunità locali, per intercettare da subito nuove fragilità e bisogni".

Il piano nel dettaglio per le Ausl di Bologna e Imola

Ausl di Bologna

Le risorse complessive ammontano a 71.593.485,43 €. Di questi, 41.285.140,90 € saranno investiti per il primo componente “Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, i restanti 30.308.344,53 € invece sono stanziati per il secondo componente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.

Di seguito il dettaglio degli interventi in programma:

Componente 1: Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. L’ammontare complessivo di questi 17 interventi è pari a 24.744.044,45 € così distribuiti:

1. Nuova costruzione della Casa della Comunità di Bologna (Savena - Santo Stefano): 7.385.000 €

2. Nuova costruzione della Casa della Comunità di Molinella: 6.530.000€

3. Ampliamento della Casa della Comunità di Vergato: 400.000 €

4. Ristrutturazione edilizia della Casa della Comunità di Castenaso: 915.000 €

5. Nuova costruzione della Casa della Comunità di S. Giovanni in Persiceto - 2.160.000 €

6. Risanamento conservativo della Casa della Comunità Porto-Saragozza di Bologna: 565.000 €

7. Ristrutturazione edilizia della Casa della Comunità di Zola Predosa: 470.000 €

8. Ampliamento della Casa della Comunità di Sasso Marconi: 250.000 €

9. Ampliamento della Casa della Comunità di Castiglione dei Pepoli: 290.000 €

10. Ampliamento della Casa della Comunità di Bazzano: 2.240.000 €

11. Ampliamento della Casa della Comunità di San Lazzaro di Savena: 1.405.000 €

12. Ristrutturazione edilizia della Casa della Comunità di Bologna (Colombi): 130.000 €

13. Manutenzione straordinaria della Casa della Comunità di Bologna (Mengoli): 725.000,00 €

14. Manutenzione straordinaria della Casa della Comunità di Baricella: 474.044,45 €

15. Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Crevalcore: 205.000 €

16. Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Bologna (Pilastro): 510.000 €

17. Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Calderara di Reno: 90.000,00 €

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina. L’ammontare complessivo di questi 11 interventi è pari a 3.044.344,93 € così distribuiti: 1.545.783,92 € in strutture, 634.760,18 € in interconnessioni, 863.800,83 € in acquisizione di dispositivi medici.

Investimento 1.2.2: COT Strutture

1. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Unica Metropolitana (CUM) - Ospedale Maggiore di Bologna: 1.351.783,92 €

2. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Città di Bologna – Quartiere Porto Saragozza: 19.000 €

3. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Città di Bologna – Quartiere Navile: 13.000 €

4. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Città di Bologna – Quartieri San Donato-San Vitale: 34.000 €

5. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Savena Idice - San Lazzaro di Savena: 59.000 €

6. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Pianura Ovest - San Giovanni in Persiceto: 13.000 €

7. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Pianura Est -San Pietro in Casale: 38.000 €

8. Allestimento della Centrale Operativa Territoriale Distretto Reno Lavino Samoggia - Casalecchio di Reno: 5.000 €

9. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale Distretto Appennino - Porretta Terme: 13.000,00 €

Investimento 1.2.2: COT Interconnessioni Aziendali

10. Centrali Operative Territoriali - interconnessione: 634.760,18 €

Investimento 1.2.2 COT Device

11. Acquisizione Dispositivi Medici per allestimento COT: 863.800,83 €

Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

L’ammontare complessivo di questi 5 interventi è pari a 13.496.751,52 € così distribuiti:

1. Ristrutturazione edilizia dell’Ospedale di Comunità di San Pietro in Casale: 2.600.000 €

2. Nuova Costruzione dell’Ospedale di Comunità di San Giovanni in Persiceto: 2.700.000€

3. Manutenzione straordinaria dell’Ospedale di Comunità di Bologna (Padiglione Palagi): 2.046.751,52 €

4. Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico Ospedale di Comunità di Bazzano: 3.850.000 €

5. Ristrutturazione edilizia dell’Ospedale di Comunità di Loiano: 2.300.000 €

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

2.1 Aggiornamento tecnologico e digitale

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

L’ammontare complessivo di questi interventi è pari a 20.508.344,53 € così distribuiti:

Investimento 1.1: Digitalizzazione sedi DEA I e II livello

1. Digitalizzazione DEA I e DEA II Livello Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna: 12.714.051,92 €

Investimento 1.1 Alta e media tecnologia

2. L’azienda sanitaria avrà complessivamente a disposizione 7.794.292,61 € per la sostituzione di macchinari esistenti e l’acquisizione di nuovi (per esempio Mammografo o Sistema Radiologico)

Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Sismica

Restauro con miglioramento sismico del padiglione C dell’Ospedale Bellaria: 9.800.000 €

Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna - Policlinico Sant’Orsola

Le risorse complessive del PNRR destinate alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna ammontano a 33.488.022,77 €. Di questi, 19.263.022,77 € sono destinati all’aggiornamento tecnologico e digitale, 14.225.000 € all’adeguamento antisismico.

2.1 Aggiornamento tecnologico e digitale

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

L’ammontare complessivo di questi interventi è pari a 19.263.022,77 € così distribuiti:

Investimento 1.1: Digitalizzazione sedi DEA I e II livello

1. Sviluppo del Sistema Informativo dell'Ospedale DEA II Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna DEA II Livello: 11.635.133,64 €

Investimento 1.1 Alta e media tecnologia

2. L’azienda ospedaliera avrà complessivamente a disposizione 7.627.889,13 € per la sostituzione di macchinari esistenti e l’acquisizione di nuovi (per esempio PET o Angiografo)

Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Sismica

1. Padiglione 3 - Polo della ricerca scientifica: 4.500.000 €

2. Ricostruzione del padiglione 26 - realizzazione di palazzina ambulatori: 9.725.000 €

IRCCS - Istituto Ortopedico Rizzoli

Le risorse complessive del PNRR destinate all’Istituto Ortopedico Rizzoli ammontano a 21.337.812,34. Di questi, 1.483.636,20 € sono destinati all’aggiornamento tecnologico e digitale, 19.854.176,14 € all’adeguamento antisismico.

2.1 Aggiornamento tecnologico e digitale

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

L’istituto avrà complessivamente a disposizione 1.483.636,20 € € per la sostituzione di macchinari esistenti e l’acquisizione di nuovi (per esempio sostituzione della Risonanza magnetica o del sistema radiologico)

Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Sismica

Miglioramento sismico delle strutture del "monoblocco" 19.854.176,14 €

Ausl di Imola

Le risorse complessive del PNRR destinate alla salute disponibili per l’Ausl di Imola ammontano a 13.106.305,64 euro. Di questi, 6.220.914,44 € saranno investiti per il primo componente “Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, i restanti 6.885.391,20 € invece sono stanziate per il secondo componente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”. Di seguito il dettaglio degli interventi in programma

Componente 1: Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

L’ammontare complessivo di questi 3 interventi è pari a 3.728.474,23 €, così distribuiti

1. Secondo stralcio ristrutturazione Casa della Comunità di Imola: € 2.900.000,00

2. Manutenzione straordinaria della Casa della Comunità di Medicina: 728.474,23 €

3. Manutenzione Straordinaria della Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme: 100.000,00 €

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina

L’ammontare complessivo di questi 3 interventi è pari a 458.727,00 €, così distribuiti: 232.921,32 in strutture, 95.646,72 € in interconnessioni, 130.158,96 € in dispositivi medici.

Investimento 1.2.2: COT Strutture

1. Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale di Imola: 232.921,32 €

Investimento 1.2.2: COT Interconnessioni Aziendali

2. Centrali Operative Territoriali - interconnessione: 95.646,72 €

Investimento 1.2.2 COT Device

3. Acquisizione Dispositivi Medici per allestimento COT: 130.158,96 €

Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

L’ammontare complessivo di questo intervento è pari a 2.033.713,21 €:

1. Manutenzione straordinaria dell’Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

2.1 Aggiornamento tecnologico e digitale

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

L’ammontare complessivo di questi interventi è pari a 5.485.391,2 € così distribuiti:

Investimento 1.1: Digitalizzazione sedi DEA I e II livello

1. Digitalizzazione del DEA di I Livello 3.076.584,11 €

Investimento 1.1 Alta e media tecnologia

2. L’azienda sanitaria avrà complessivamente a disposizione 2.408.807,09 € per la sostituzione di macchinari esistenti e l’acquisizione di nuovi (per esempio TAC o Mammografo)

Investimento 1.2 Ospedale Sicuro e Sostenibile

L’azienda sanitaria avrà complessivamente a disposizione 1.400.000 € per lavori di miglioramento sismico ospedale di Imola I stralcio.