Sanità, il conto (da centinaia di milioni) del Covid e il 'buco': botta e risposta in Regione

Trecento oppure ottocento milioni? Un 'buco' nei conti pubblici della sanità emiliano romagnola c'è sicuramente ma oggi in Regione è andato in scena un botta e risposta tra la consigliera regionale Valentina Castaldini e l'assessore alla salute Raffaele Donini sul tema, con cifre ben discordanti in merito.

Il tema è quello dei maggiori costi che gravano sul sistema regionale, dovuto sì all'insorgere della pandemia con conseguente impiego di mezzi e personale in misura del tutto straordinaria, ma anche dovuto al rincaro energetico, che sui libri contabili degli ospedali ha pesato come un macigno nei mesi scorsi.

Ad aprire le danze al question time la forzista Castaldini ha attaccato. "I bilanci delle Asl sono in prognosi riservata. Il calcolo che ho fatto porta a 838 milioni di buco nei primi dieci mesi dell'anno, una voragine che deve essere riempita. E non possiamo pensare che il Governo vari una finanziaria solo per colmarla". Secondo Castaldini non a caso la "parola commissariamento circola sempre più insistentemente anche nei corridoi della giunta".

Ma Donini fornisce una versione molto meno drammatica della crisi, "La cifra reale è meno della metà di quella fornita da lei e arriverà allo zero nei prossimi mesi", assicura il titolare della sanità, che promette dettagli in una commissione prevista per domani a viale Aldo Moro. Dunque "pareggeremo anche il bilancio 2022, con risorse aggiuntive del bilancio regionale e accantonamenti che avevamo messo in campo" e "non c'è nessun rischio di commissariamento", assicura. L'assessore sottolinea in ogni caso che in conferenza delle regioni è passato il criterio che nessun bilancio regionale possa chiudersi in disavanzo a causa delle spese Covid e delle spese energetiche, il cui aumento a questi livelli "non era prevedibile". Castaldini però nella controreplica si è mostrata perplessa e si è chiesta "come abbiamo fatto a recuperare 500 milioni dalla fine di ottobre ad oggi". Comunque un "piano di rientro è necessario. E servono nuovi modelli organizzativi" ha aggiunto.