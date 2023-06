Sanità, anche Bonaccini e Schlein alla manifestazione della CGIL

Ci saranno anche il governatore dell’Emilia-Romagna e presidente del Pd Stefano Bonaccini, e la segretaria dem Elly Schlein alla manifestazione 'Articolo 32 Salute diritto fondamentale delle persone e delle comunità', promossa oggi dalla CGIL e un vasto cartello di associazioni, a difesa della sanità pubblica. Bonaccini e Schlein guideranno una folta delegazione dem che parteciperà all’iniziativa del sindacato che si terrà alle 10 in piazza della Repubblica a Roma. A Bologna lo scorso 15 giugno si è mobilitato tutto il settore sanitario (medici, infermieri, veterinari, oss, primari, amministrativi e pazienti) dando vita a una manifestazione in piazza del Nettuno con le stesse parole d'ordine: più risorse e personale.

Bonaccini: "Il Governo ci dia le risorse che ci spettano"

Bonaccini ha parlato dei problemi della sanità intervenendo ieri alla convention 'Donne Protagoniste in Sanità'. "Il governo vuole favorire la sanità pubblica? Ci dia le risorse che ci spettano", è la sfida del governatore al Governo. "Nell'incontro con il ministro Schillaci tutte le regioni hanno espresso una grande preoccupazione perché, con la tendenza dei bilanci dei prossimi anni, la previsione è che dal -7%, tra Pil e spesa pubblica in sanità, si scenda al 6,2%, quindi sempre peggio", ha sottolineato Bonaccini. "C'è bisogno di più risorse nel sistema pubblico sanitario. Il ministro ha negato che il governo intende favorire la sanità privata, ma se non viene aumentato il Fondo sanitario nazionale si rischia sempre di più di spingere i cittadini tra le braccia del privato. Lo Stato deve essere il pilastro della sanità pubblica, deve essere garantito a chiunque, indipendentemente dal conto corrente in banca, il diritto di potersi curare", ha aggiunto il governatore.

"Negati 800 milioni di spese Covid"

"Nella classifica pubblicata dal ministero della Sanità sui Lea, i livelli essenziali di assistenza, l'Emilia-Romagna è, per l'ennesimo anno, in prima posizione. È confermata la bontà di un sistema pubblico che offre servizi di qualità, nonostante la cronica carenza di medici e infermieri", ha detto Bonaccini. "Purtroppo, all'Emilia-Romagna sono state negate oltre 800 milioni di euro di spese sostenute per Covid, vaccinazioni, rincari energetici. Avendo più sanità pubblica e case di comunità, rispetto a tante altre regioni italiane, abbiamo sostenuto spese di gran lunga maggiori", ha concluso il presidente della Regione.