Santerno esondato, il sindaco di Imola: "Evento più potente dell'alluvione di maggio"

Una quantità enorme di acqua che si è concentrata in pochissime ore e ha esercitato sugli argini del fiume “una pressione molto più forte rispetto all’alluvione di maggio”. Il sindaco di Imola Marco Panieri la descrive così la l’esondazione del Santerno che nella notte ha travolto più Comuni della valle. Un evento idrico estremo nato dagli stessi temporali che in queste ore stanno causando una devastante alluvione in Toscana: “Il fiume si è ingrossato rapidamente a monte, sull’appenino tosco-emiliano - ha detto il primo cittadino a BolognaToday -, infatti Imola le precipitazioni sono state minori. Nel nostro territorio l’acqua è arrivata con una potenza enorme” e la piena, spiega, è stata molto più grossa rispetto a quella storica e terribile del 2014.

Famiglie senza corrente e reflui saliti dagli scarichi

A Imola circa un centinaio di famiglie sono ancora senza corrente dalla notte, a causa dell’allagamento di una cabina elettrica. I tecnici si stanno occupando della pulizia e dello svuotamento dall’acqua della centralina. Ci sono anche delle persone che sono state sfollate preventivamente e una parte del paddock dell'autodromo è ancora sotto centimetri di acqua. “Abbiamo anche il problema dei reflui negli scarichi fognari che passano vicino al fiume, e che con la piena sono risaliti”, aggiunge Panieri. Ma dopo una notte trascorsa all’erta, ora l’emergenza sembra che stia lentamente rientrando in tutti i paesi della vallata: “Ci siamo fatti trovare pronti, per quanto sia possibile davanti a questi fenomeni. Nei mesi scorsi abbiamo fatto la pulizia dell’alveo e creato dei terrapieni in prossimità di alcune case: sono interventi che stanotte ci hanno aiutato”.

Quattro famiglie allagate a Casalfiumanese

A Casalfiumanese quattro case di altrettante famiglie sono state allagate. In base a come procederanno i lavori di pulizia delle abitazioni, dovranno decidere se farsi ospitare temporaneamente fuori casa. Anche lì il Santerno ha lasciato acqua, fango e detriti per le strade, e da qualche ora preoccupa il vento molto forte che potrebbe causare la caduta di alberi. “È stata una nottata intensa ma ora la situazione si sta tranquillizzando", ha commentato a BolognaToday la sindaca Beatrice Poli. In mattinata è stato eseguito il sopralluogo anche delle varie frane causate dall’alluvione e ancora attive sul territorio: “Ma per ora non ci sono stati problemi o novità da quel punto di vista”.

