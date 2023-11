Maltempo, caos treni sulla linea Bologna-Firenze. FS: "Evitare o limitare gli spostamenti"

Il forte maltempo delle ultime ore in Toscana ed Emilia Romagna, sta causando disagi su vari fronti (criticità registrate anche nel bolognese dove alcune famiglie sono rimaste al buio e l'esondazione del Santerno ha provocato allagamenti e persino richiesto il salvataggio dalle acque di una giovane). Colpita anche la rete ferroviaria, nella tratta Bologna-Firenze, come rende noto Trenitalia che mette in guardia: "A causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi". Il consiglio che arriva da FS è, pertanto, "di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari". La circolazione è ancora sospesa tra Vaiano e Prato, in corso l'intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono subire cancellazioni, ritardi o limitazioni di percorso.

Il ciclone Ciaran sta mettendo a dura prova anche le nostre strade, diverse quelle chiuse al traffico

Treni Intercity oggetto di provvedimento:

• IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15): il treno oggi è cancellato tra Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale.

I passeggeri possono continuare il viaggio con i primi treni utili Alta Velocità a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 580.

• ICN 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (10:10): il treno di ieri 2 novembre termina la corsa a Orte alle ore 3:45.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno straordinario EXP 88864/35302/36156 Orte (2:20) - Torino Porta Nuova (10:47).

• IC 583 Milano Centrale (6:05) - Napoli Centrale (15:29): il treno oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Rifredi.

I passeggeri possono continuare il viaggio con i primi treni utili Alta Velocità a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Firenze Rifredi dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 583.

• IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37): il treno oggi è cancellato.

• ICN 1963 Milano Centrale (20:10) - Siracusa (15:48): il treno di ieri 2 novembre termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 23:09.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno ICN 785 Bologna (1:04) - Salerno (9:19) fino a Salerno dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 723 Roma Termini (7:26) - Palermo Centrale (19:02).

• ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) - Salerno (9:45): il treno di ieri 2 novembre termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 0:59.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno ICN 785 Bologna (1:04) - Salerno (9:19).

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

