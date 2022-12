Sciopero generale 16 dicembre: treni a rischio

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di venerdì 16 dicembre si ferma il personale del Gruppo FS Italiane in Emilia-Romagna, oltre che in Alto Adige, Liguria, Toscana, Lazio e Campania per effetto dello sciopero generale proclamato dai sindacati CGIL e Uil che contestano la manovra del Governo.

I treni Regionali nelle regioni interessate e in quelle limitrofe possono quindi subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non dovrebbero subire variazioni i treni AV, Trenitalia e Italo.

A Bologna indetta una manifestazione in Piazza Lucio Dalla per il prossimo 16 dicembre, dove si terranno gli interventi di segretari e coordinatori del sindacati coinvolti.

In occasione della giornata del 16 dicembre dunque anche all'ombra delle Due Torri saranno a rischio vari servizi: da quelli del trasporto pubblico ( QUI le info sullo sciopero bus e treni) a quelli gestiti da Hera (QUI le info), fino alle attività del comparto scuola e università e rifornimento carburanti.

Notizia in aggiornamento