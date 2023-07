Nel giorno del 18° compleanno di Chiara Gualzetti inaugura la sede dell'Arco

Abbiamo scelto questa data per inaugurare la sede della nostra associazione. Il 29 luglio sarebbe stato il compleanno di Chiara, avrebbe compiuto 18 anni" si legge sui social. E invece la vita di Chiara Gualzetti si è fermata quando ne aveva quasi 16, alla fine di giugno di 2 anni fa, quando un "amico" più grande di pochi mesi l'ha ammazzata a pochi metri da casa.

All'indomani del suo brutale assassinio nacque l'associazione "L'Arco di Chiara", il tiro con l'arco era uno sport che praticava, con il duplice obiettivo di diffondere la sua storia e non dimenticarla e soprattutto di sensibilizzare gli adolescenti su tematiche quali il bullismo, violenza, diversità, dipendenze da sostanze e videogiochi, sensibilizzazione all’uso di internet.

Il giorno in cui sarebbe diventata maggiorenne quindi verrà inaugurata la sede, presso Casa Adelina, in piazza della Libertà 10 a Monteveglio, dove Chiara è morta e dove ha vissuto con papà Vincenzo e mamma Giusy, mancata qualche settimana fa. Il taglio del nastro è previsto alle 18.30, verranno presentati anche i progetti legati all'associazione e, in ricordo di Chiara, voleranno tanti palloncini.