Giornata di sgomberi, blitz della polizia in Corticella e viale Filopanti | VIDEO-FOTO

Doppio sgombero in corso a Bologna nella mattinata di oggi, 6 dicembre. Sotto sfratto gli occupanti di un edificio in via Corticella e dell’ex istituto Zoni di viale Filopanti .

Alta tensione a Corticella

Le prime operazioni di sfollamento- non senza momenti di alta tensione -sono iniziate nella prima mattinata a Corticella. Qui gli attivisti del collettivo PLAT (Piattaforma di Intervento Sociale) lo scorso settembre avevano preso possesso di uno stabile di proprietà pubblica dopo aver abbandonato un altro edificio occupato in via Raimondi.

Davanti all'edificio sotto sgombero si sono registrati alcuni scontri (IL VIDEO) tra gli attivisti che osteggiavo le operazioni di polizia e le forze dell'ordine, giunte sul posto in assetto antisommossa.

Via Filopanti, occupazione ex Istituto Zoni

Nelle stesse ore blitz della polizia anche su viale Filopanti, dove dallo scorso ottobre alcuni attivisti e attiviste del CUA (Collettivo Universitario Autonomo) si erano insediati nell’ex Istituto Zoni, "una residenza universitaria privata della fondazione Residenza universitaria internazionale" e che "da anni era lasciato alla polvere e al disuso", spiegava al momento dell’insediamento il collettivo annunciando la nascita del "Glitchousing Project", un portale "per agevolare la ricerca di casa di studentesse e studenti, in guardia da fregature, palazzinari e speculatori".

(notizia in aggiornamento)