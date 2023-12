Sgombero in corso ai Prati di Caprara, via gli accampamenti abusivi

Questa mattina, La Questura di Bologna sta coordinando un’operazione di sgombero, tra agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, dell’area demaniale Prati di Caprara, unitamente alla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze “INVIMIT” che ha in gestione l’area e che ha messo a disposizione materiali e mezzi per procedere all’operazione.

All'interno dell'area, da tempo in stato di abbandono, attualmente vi sono una quarantina di baracche utilizzate da persone senza fissa dimora, costruite in legno e materiali di fortuna, offrendo ricovero a una settantina di persone. Per il momento ne sono state rintracciate solo cinque.

"La zona, inoltre, versa in uno stato di degrado in quanto sono presenti numerosi accumuli di rifiuti, in particolare plastica, legno, masserizie varie, carrelli del supermercato abbandonati, materassi, mobili - fa sapere la Questura - Le attività proseguiranno nel corso dell’intera giornata".

Lo sgombero segue a un'altra attività della Polizia Locale che, nel tratto parallelo a via Agucchi, dalla via Emilia fino al poligono, ha rimosso 4 tonnellate di rifiuti: "Al momento dell’intervento sono state rinvenute otto strutture di fortuna, senza la presenza di persone" ha fatto sapere il Comune di Bologna.

Nei giorni scorsi il collettivo "Infestazioni" ha annunciato di avere preso sede nei vecchi locali degli ufficiali nella ex caserma dei Prati di Caprara Ovest, nell'ambito della cosiddetta 'Taz' (dall'inglese: Temporary Autonomous Zone, ndr). una sorta di occupazione a tempo dove sperimentare autogestione.