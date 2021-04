Il sottosegretario alla Salute a Bologna. Bonaccini: "Entro fine aprile apriremo ai 60enni" | VIDEO

Sono oltre 77mila i cittadini tra i 70 e i 74 anni che in poche ore in tutta l’Emilia-Romagna hanno già prenotato la vaccinazione contro il Covid-19, quasi un terzo del target complessivo, che è di 250mila. E se tutto va bene, dosi permettendo, a fine aprile toccherà anche ai sessantenni, come annunciato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante la visita del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, all'hub vaccinale in fiera.

Ad accompagnare il sottosegretario, che ha sottolineato i dati molto positivi della campagna vaccinale in Emilia-Romagna, il presidente della Regione, presenti anche l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, il direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Paolo Bordon, e il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica, Paolo Pandolfi. Presenti anche la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini e la consigliera regionale Valentina Castaldini.

La vaccinazione in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna è la prima grande regione per persone immunizzate in rapporto alla popolazione, con la capacità di somministrare oltre un milione di dosi al mese in presenza della quantità necessaria.

Alle 13 di oggi, sono 1.132.461 le dosi complessivamente somministrate, di cui 345.158 seconde dosi, quindi le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Oltre il 73% gli ultraottantenni che hanno già ricevuto almeno la prima dose, ed entro i primi di maggio la copertura sarà totale.

Proseguono anche le vaccinazioni di chi ha dai 75 anni in su e delle persone con patologie critiche e gravi disabilità di qualunque età, a cui si aggiungono, da oggi, quelle dei 70 anni e oltre.

L’obiettivo è quello di completare la vaccinazione degli over80 entro fine mese, massimo la prima settimana di maggio, sempre entro aprile aver somministrato almeno la prima dose alla maggior parte degli over70 e avviare quelle degli over60, le fasce d’età sulle quali bisogna concentrare l’attività di vaccinazione secondo le ultime direttive nazionali del Governo e della gestione commissariale. Avanti anche con la vaccinazione del personale sanitario e delle strutture socio socio-sanitarie-assistenziali, compresi i degenti per la quasi totalità immunizzati.

Vaccino per i 60 enni

"Entro il mese, se tutto va come deve, apriremo anche ai sessantenni". Lo annuncia il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che però sottolinea: "Ma la consegna del Governo è molto chiara: terminare prima possibile tutti gli ultraottantenni con la doppia dose, terminare almeno con una dose il prima possibile tutti gli ultrasettantenni e contemporaneamente i disabili, a partire da quelli gravi, le persone con fragilità e con patologie che indipendentemente dall'età hanno bisogno di essere protette. E noi seguiamo la linea che il Governo molto chiaramente ha indicato".