Spaccano la vetrata e rubano la cassa, colpito il ristorante del centro: "È la terza volta da inizio anno" | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Hanno preso un blocco di cemento da un cantiere vicino e con quello hanno fatto breccia nel vetro della porta. Si sono infilati dentro, hanno strappato la cassa dal bancone trafugando un migliaio di euro e poi si sono dati alla fuga. Un'altra spaccata in un locale nel centro storico, stavolta all' 'A Balùs', il ristorante dell'imprenditore Giovanni Favia in via del Borgo di San Pietro, dove nella notte uno o più ladri si sono introdotti e hanno rubato tutto il denaro che hanno trovato.

Il colpo è avvenuto la scorsa notte, quando il ristorante - rimasto aperto per la Pasqua fino a mezzanotte e mezza - era chiuso: "Mi sono ritrovato la brutta sorpresa questa mattina con la telefonata da parte della Polizia che ha trovato la spaccata - racconta Favia -. Oltre ai contanti, si aggiungono un altro migliaio di euro per il vetro rotto e la cassa danneggiata, che gli agenti hanno poi ritrovato a trecento metri dal locale”. Il gestore attende di estrarre i filmati girati dalle telecamere di sicurezza, "ma penso fossero più di una persona. Hanno provato a fuggire attraverso una porta sul retro che però era chiusa. Così sono sgattaiolati via dal buco in cui erano entrati. Trovare un vetraio oggi, a Pasquetta, è impossibile - prosegue -. L'alternativa per stanotte? Brandina e dormire dentro il ristorante".

Quella all' 'A Balùs' è la terza spaccata avvenuta a danno di esercenti dentro il centro storico nel giro di pochi giorni. A fine marzo era toccata a una profumeria in via San Vitale, mentre soltanto lo scorso sabato erano stati i gestori di un cocktail bar in via Zamboni a ritrovarsi con la porta d'ingresso distrutta: "Per il mio locale è il terzo episodio dall'inizio del 2024 - spiega Favia -. Due colpi li hanno messi a segno locale aperto. Approfittando del fatto che eravamo concentrati sul lavoro, hanno rubato una volta il fondo cassa e la seconda la cassetta delle mance. Ormai quando non c'è nessuno a controllare ci chiudiamo dentro".

Per l'imprenditore non si tratta di episodi isolati ma di un'emergenza che sta prendendo sempre più piede a danni dei ristoratori: "Spaccate, furti ed episodi di violenza sono all'ordine del giorno, e anche i miei colleghi del centro sono nella stessa situazione. Nelle chat che abbiamo è un continuo scambiarsi foto e video dei furti che si subiscono. Ci viene rinfacciato che è un problema di percezione, ma la verità è che il percepito è inferiore rispetto a quanto avviene nella realtà. Credo - conclude Favia - che questo sia un problema molto sottovalutato. I ladri si sentono impuniti perché le indagini che vengono fatte sono molto leggere, noi invece ci sentiamo lasciati a noi stessi".