Rubano un'auto, dentro gli spartiti della direttrice del coro: "I ladri si sono messi una mano sul cuore"

"Questa notte mi hanno rubato la macchina dal parcheggio condominiale. Dentro c'erano spartiti e pianola e tante altre cose del mio coro. Anni di lavoro. Se qualcuno la vedesse vi prego di avvisarmi!". Con questo post Laura Marzetti, direttrice del coro di San Luca 9.30 si è rivolta ai ladri sui social, ripresa poi da alcune testate locali che hanno fatto da cassa di risonanza. E qualcosa in effetti è successo perché una telefonata l'ha avvisata che la sua automobile era parcheggiata non lontana dal luogo del furto, in zona Barca a Bologna.

"L'unica cosa che è stata portata via dall'abitacolo è la pianola" spiega Laura, ma il tesoro musicale raccolto nei raccoglitori è rimasto lì e la donna è convinta che i malviventi si siano messi una mano sul cuore dopo aver conosciuto tutta la storia. Una storia che oltre al bel finale ha anche una bella colonna sonora.

Laura con i suoi spartiti