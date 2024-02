Starbucks in via d’Azeglio: ecco quando aprirà

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La data è fissata: Starbucks aprirà in via d’Azeglio il 1° marzo. Dopo un leggero ritardo nei lavori, come scrive Il Resto del Carlino, la nota catena di caffetterie si appresta quindi ad inaugurare il suo primo negozio in Emilia-Romagna.

La sede che ospiterà Starbucks è al civico 34, in quella che una volta era la libreria Mondadori. All’annuncio dell’apertura dello store c’erano state diverse polemiche, tra cui la deroga al decreto Unesco da parte del Comune di Bologna, che ha di fatto permesso l’apertura della catena (e scatenato le proteste dell’opposizione).