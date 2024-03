Il dramma di va Bertocchi, Stefania e i suoi bambini riposeranno a Bologna

Stefania e i suoi figli, Giorgia, Giulia e Mattia saranno sepolti a Bologna, dove vivono diversi familiari, e dei suoi funerali si faranno carico il Comune e la Chiesa Ortodossa, come ha confermato il sindaco Mattero Lepore, che ieri mattina ha incontrato i familiari e gli amici della mamma e dei tre bambini morti nell'incendio dell'appartamento in via Bertocchi, alla Certosa di Bologna, dove sono state portate le quattro salme: "Ci faremo carico delle spese e di quanto sarà necessario per le esequie di Stefania e dei suoi bambini” ha detto Lepore.

I funerali sono previsti per la prossima settimana, probabilmente nella chiesa di San Luca Evangelista di via Olmetola, a Casteldebole, frequentata dalla famiglia.

La pm Elena Caruso intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati, passaggio necessario per arrivare ad accertare le effettive cause dell'incendio, che si sarebbe sviluppato dalla stufetta elettrica, accesa in camera da letto, dove la mamma e i tre bambini si erano addormentati.

Oltre ai familiari, il pensiero di Bologna e di tutto il paese va al papà, George: vive a Minerbio dopo la separazione da Stefania, con la quale era rimasto in buoni rapporti, e che appresa la notizia ha avuto un malore.