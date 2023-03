Pronti due nuovi studentati, 85 nuovi posti letto per i fuori sede Unibo | FOTO

La difficoltà nel ricercare casa a Bologna è un problema ormai strutturale, tanto che anche il sindaco Matteo Lepore aveva dichiarato di far fatica a trovare una sistemazione. Il problema è sicuramente sentito in larga parte dagli studenti fuori sede: tante le proteste dei collettivi negli ultimi mesi che hanno denunciato una mancanza di alloggi e i prezzi fuori mercato di quelli disponibili, come quelli negli studentati privati come Camplus, Social Hub e Beyoo. Per venire incontro alle richieste degli studenti, la regione Emilia-Romagna ha annunciato la presa in gestione di due nuovi studentati per un totale di 85 nuovi posti letto dedicati agli studenti fuori sede. L’offerta abitativa sarà erogata da ER.GO, l’azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

I due studentati

Il primo dei due stabili offre 55 posti letti e sorge a ridosso delle mura cittadine, in via San Donato 50/4 e 50/55. Il secondo stabile si trova nella vicina via Barontini, al civico 17, e ospiterà altre 30 persone. Entrambe le strutture entrano nella disponibilità di ER.GO sulla base di contratti di durata decennale. L’investimento è complessivamente di 4,7 milioni di euro di cui 2,6 cofinanziati dal ministero nell’ambito degli investimenti del PNRR. La regione, inoltre, annuncia di lavorare alla messa a disposizione di ulteriori 760 posti letto per un investimento totale di 16 milioni di euro.

“Si rafforza l’impegno della Regione per garantire a tutti il diritto allo studio, con priorità agli studenti e alle studentesse meritevoli e in condizioni di bisogno - sottolinea l’assessora regionale all’Università, Paola Salomoni -. Per l’anno accademico 2022-2023 abbiamo investito la cifra record di 135 milioni di euro, il 30% in più rispetto all’anno precedente, per coprire integralmente l’aumentato fabbisogno finanziario per le borse di studio, ampliando la platea dei beneficiari e innalzando l’importo unitario della borsa. A fronte di una sempre maggiore attrattività dei nostri Atenei - chiude Salomoni - è necessario far fronte con tutti gli strumenti possibili alla crescente domanda di alloggi: l’investimento della Regione per potenziare l’offerta abitativa, tra progetti candidati e in via realizzazione, è di oltre 16,6 milioni di euro”.