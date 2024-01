Violenza sessuale in via delle Belle Arti: due minori condannati

Sono stati condannati per violenza sessuale i due minorenni che, nella notte tra il 28 e il 29 settembre scorso, avevano tentato di stuprare una donna di 32 anni in via delle Belle Arti. I due quindicenni, di origine straniera, avevano optato entrambi per il rito abbreviato.

I fatti, come detto, risalgono allo scorso settembre: attorno alle ore 3.30 della notte tra il 28 e il 29 settembre, uno dei due giovanissimi aveva spintonato la 32enne facendola capitolare in terra. Tenendole ferme le mani, uno dei due giovani ha cominciato a palpeggiarla e a spogliarla, mentre il secondo faceva da ‘palo’. Le urla della 32enne hanno però attirato la ventottenne Giulia Leone - poi premiata da sindaco Lepore con la medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca - accorsa per salvare la vittima e mettere in fuga gli aggressori.

Pochi giorni dopo, i due ragazzi sono stati rintracciati e portati al carcere minorile del Pratello. La pena, di un anno, nove mesi e dieci giorni, è stata sostituita con il collocamento in comunità. Lo scrive Il Resto del Carlino.