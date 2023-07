Tangenziale di Minerbio, inaugurato nuovo cantiere

È stato inaugurato il nuovo cantiere della tangenziale di Minerbio, per il nuovo collegamento tra via San Donato e via Sanità. L’intervento fa parte dei lavori del primo lotto che ha già visto la realizzazione di due rotatorie su via Ronchi Inferiore. “Grazie alla costruzione della nuova strada e all’allargamento del tracciato esistente di via Sanità – fa sapere la Regione -, lo stabilimento saccarifero Coprob sarà collegato direttamente alla strada provinciale San Donato, eliminando l’impatto del traffico sui centri abitati dei Comuni di Minerbio e Baricella”.

Le risorse impiegate

La nuova infrastruttura si inserisce in un programma di adeguamento della viabilità comunale “che punta ad allontanare dai centri abitati il traffico di attraversamento, particolarmente intenso, anche a causa dei flussi di traffico relativi allo stabilimento saccarifero di Minerbio”. Per la realizzazione, la Regione ha stanziato le risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020: un finanziamento di 2 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo iniziale di 2,6 milioni, aumentato a 2,9 milioni a seguito del caro materiali.

I lavori alla tangenziale

Il tratto iniziale della circonvallazione, realizzato e finanziato dal Comune, ha visto l’allargamento di via Marconi e prevede la riqualificazione di via Marzabotto (strada privata consortile) fino all’intersezione con la rotatoria di via Ronchi inferiore. Il tratto finale, appena inaugurato, riguarda la riqualificazione di via Sanità e nel suo prolungamento fino alla SP 5 San Donato. Per completare l’opera la Regione sta ulteriormente contribuendo cofinanziando la realizzazione del tratto centrale della circonvallazione, che collega la strada provinciale 44 e la strada provinciale 5 ‘San Donato’. La Regione finanzia i lavori con 2,5 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 3,3 milioni, grazie a una convenzione anche con la Città metropolitana di Bologna.

Corsini: "Incontro alle esigenze dei cittadini"

“Ci siamo impegnati per il completamento della circonvallazione di Minerbio per andare incontro alle esigenze dei cittadini e risolvere le criticità causate dal consistente incremento del traffico pesante che attraversa i centri abitati, durante la campagna saccarifera”, sottolinea l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Andrea Corsini. “La tangenziale- ha aggiunto Corsini - è un’opera strategica, che offre una nuova dimensione alla città, rendendola più vivibile, liberandola dal traffico stagionale e dalle sue conseguenze, e che facilita anche le imprese che operano sul territorio, proponendo una viabilità più scorrevole tra le aziende agricole di produzione e quella di raffinazione dello zucchero”.