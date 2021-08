In terapia intensiva per Covid: morta 68enne, non era vaccinata

E' morta dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna. Le autorità sanitarie hanno comunicato così il decesso di una 68enne, che poi è risultata non vaccinata, nè con prima nè con seconda dose.

La signora era arrivata in Pronto soccorso il giorno di Ferragosto in condizioni particolarmente critiche per l'infezione da Covid-19 ed era stata subito ricoverata in terapia intensiva al 12esimo piano del Maggiore, dove è stata sottoposta a una Tac e intubata. A nulla però sono valsi gli sforzi del personale sanitario. Nella cartella della deceduta non risultano registrate particolari patologie pregresse.