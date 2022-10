Truffa del finto incidente: l'anello rubato esposto in vetrina

Quando si è ripresentato al compro oro è scattato il blitz. Così è finito nei guai un soggetto di 64 anni, già con precedenti, originario della provincia di Napoli, per ricettazione. All'uomo i poliziotti sono arrivati dopo una breve indagine, scattata dalla figlia di una donna di 85 anni, vittima una decina di giorni fa, della cosiddetta truffa del finto incidente.

Quando è stato bloccato, il 64enne con sé aveva ben 53 altri monili in oro, oltre alla ragguardevole cifra in contanti di 3800 euro. Tre dei preziosi sequestrati al soggetto erano proprio appartenenti all'85enne, che ora potrà avere indietro i propri ori.

Il tutto era iniziato lo scorso 30 settembre. Con l'espediente della telefonata che annunciava il coinvolgimento di un proprio parente in un incidente, uno sconosciuto si era introdotto nell’abitazione della signora, spiegando di dovere entrare in possesso di una grossa cifra per le cure da prestare al parente in questione, e finendo per ottenere i gioielli della donna.

E' stata la figlia, giorni dopo, a incrociare lo sguardo nella vetrinetta del piccolo emporio dei pegni, e riconoscere uno degli anelli della madre. Contattata la polizia, gli agenti hanno immediatamente chiesto conto al negozio in questione, ricevendo l'identità del soggetto e una preziosa informazione. L’uomo infatti sarebbe ritornato di lì a pochi giorni, per finalizzare la vendita di altri gioielli. All'appuntamento però, il 64enne ha visto arrivare anche gli uomini delle volanti, che hanno trovato tutta quella che a tutti gli effetti è una refurtiva. Immediata è scattata al denuncia per ricettazione. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti.