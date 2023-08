Malore mentre è in acqua: bolognese muore il giorno di Ferragosto

Un uomo di 78 anni, originario di Bologna, ha perso la vita il giorno di Ferragosto mentre si trovava in vacanza a Rimini.

Il dramma, come riporta RiminiToday, si è consumato attorno alle ore 12.15, quando l’uomo si trovava a una quindicina di metri dalla riva del bagno 115. Il bagnino è subito intervenuto riportandolo sul bagnasciuga e iniziando le manovre per tentare la rianimazione, rivelatasi poi inutili anche con l’intervento del personale del 118. Al lido 115, per gli accertamenti di turno, è intervenuta la Capitaneria di Porto di Riccione.

Solo pochi giorni fa la stessa sorte era toccata a Bruno Filetti, ex presidente di Ascom, stroncato da un malore mentre si trovava in spiaggia a Numana.