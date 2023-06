Turrita d'argento alle Polizie locali per l'impegno durante le alluvioni

Polizia locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna insignite della Turrita d'argento. Il prestigioso riconoscimento che riproduce la città con mura e torri in epoca medievale viene consegnato agli agenti "per l’alto valore dell’istituzione che esse rappresentano e lo spirito di servizio che quotidianamente esprimono nell’esercizio del proprio dovere a favore della comunità, nonché per il prezioso lavoro svolto in occasione dell’alluvione che ha colpito nelle scorse settimane i comuni dell’Emilia-Romagna, prestando servizio anche presso altri comuni colpiti".

I poliziotti locali, infatti, dopo i servizi fuori comune, a Ravenna e nella bassa Romagna, sono operativi da oggi anche a Monterenzio, per affiancare gli enti del territorio nei servizi necessari.

Gli agenti svolgeranno servizio al mattino fino all’11 giugno, con la possibilità di prorogare la permanenza in base alle necessità emergenti.

Inoltre 8 agenti sono già in servizio, su 3 turni (mattina, pomeriggio e sera), sul territorio del Comune di Lugo.

La Turrita d'argento

E' il riconoscimento assegnato - di norma annualmente e ove ne ricorrano gli estremi - a persone, aziende, associazioni e istituzioni, che abbiano contribuito al progresso della città di Bologna. La concessione è decisa con decreto del Sindaco.