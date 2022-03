Ucraina, Lepore sul palco a Firenze: "L'Europa non è ancora nata se non ci uniamo contro la guerra"

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, tra i tanti esponenti politici e i tantissimi cittadini che oggi hanno preso parte alla grande manifestazione di Firenze "Cities stands for Ukraine" in Piazza Santa Croce. "L'Europa non è ancora nata - ha detto dal palco - se non ci uniamo qui oggi contro la guerra in Ucraina. Viva la pace!" poi sui social ricorda Piazza della Libertà a Kharkiv "città gemellata con Bologna. Una delle più grandi e gremite piazze d’Europa, adesso vuota e sotto le macerie, straziata dai bombardamenti".

Il sindaco di ritorno da Firenze Lepore è in piazza Maggiore per la manifestazione "Bologna torna a manifestare per la pace", organizzata dal Porticodella pace. E' prevista anche l'esibizione degli Inti-Illimani, la band cilena, mentre a chiudere sarà una band a sorpresa.

Foto twitter Matteo Lepore