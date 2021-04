Vaccino AstraZeneca, il giorno decisivo. Direttore sanità: "Mi fido, ogni farmaco va monitorato"|VIDEO

"Mi fido, è un farmaco che è stato autorizzato e che è stato oggetto di studi", ma come per tutti i farmaci si fa una "valutazione di efficacia sul campo" e se "ci sono elementi che mostrano correlazioni tra alcune patologie e l'assunzione del farmaco, ci si riallinea come e' avvenuto per tanti altri farmaci". A dirlo il direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi in merito al nuovo verdetto atteso sul vaccino Astrazeneca da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

Il "verdetto" infatti è atteso per oggi. Nel pomeriggio, alle ore 16, l'Agenzia europea per i medicinali terrà una conferenza stampa sulle conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino Covid-19 farmaco Vaxzevria (questo è il nuovo nome del farmaco prodotto dalla casa farmceutica anglo-svedese) e i legami con gli eventi tromboembolici che si sono registrati in diversi Paesi Ue.

"Qualsiasi farmaco che viene sperimentato e poi messo sul mercato ha necessità di una valutazione di monitoraggio in fase 4, quello della commercializzazione - spiega Pandolfi - infatti il sistema di farmacovigilanza funziona anche per questo. Se ci sono elementi che fanno sospettare o osservare su delle correlazioni tra alcune patologie e l'assunzione del farmaco o del vaccino è evidente che ci si riallinea come è avvenuto per tanti altri farmaci, potrebbe essere necessario ricalibrare l'età" di somministrazione di questo farmaco, ma "lo devono decidere le agenzie autorizzative".

Di certo, sottolinea Pandolfi, intervistato a margine dell'inaugurazione di un nuovo punto di test rapidi per il Covid nel piazzale dell'aeroporto Marconi di Bologna, "in questo momento abbiamo un'esperienza sul campo forte. In Inghilterra hanno vaccinato tantissime persone con questo farmaco e in questo momento, con questo vaccino, hanno una riduzione significativa del contagio e anche della pressione sulle strutture sanitarie territoriali, quindi comunque un'efficacia c'è stata", conclude il dirigente. (dire)