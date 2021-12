Variante Omicron, Donini: "Si stima almeno un caso su cinque positivi"

Sono al momento appena una decina i casi di Omicron accertati in Emilia-Romagna, ma si stima che i contagi Covid con questa variante siano già oggi almeno il 20% del totale.

Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini: "Ci aspettiamo che nel giro di qualche settimana una significativa presenza della variante Omicron, così come appare nelle proiezioni fatte in mezza Europa e anche a livello nazionale", dice l'assessore, questo pomeriggio al Sant'Orsola di Bologna per una visita ai piccoli pazienti di Pediatria insieme all'arcivescovo Matteo Zuppi e alla direttrice del Policlinico Chiara Gibertoni.

"Sono in continuo sequenziamento casi sospetti di quel tipo di variante- prosegue Donini- ma non abbiamo la certezza che sia più aggressiva sul piano clinico". I pazienti affetti alla variante Omicron monitorati in regione "stanno bene- assicura Donini- non hanno per il momento comportamenti clinici diversi rispetto alle varianti precedenti. Ma questa variante è sicuramente molto più diffusiva". (Bil/ Dire)