Sono state le numerose segnalazioni arrivate al 112 a mettere i carabinieri sulle tracce del presunto rapinatore che, nella serata di venerdì, avrebbe preso di mira un piccolo emporio tra via Azzurra e via Venturoli con una rapina a mano armata.

I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno così arrestato un 37enne di origini tunisine, disoccupato, senza fissa dimora, e pregiudicato, accusato di rapina aggravata ai danni dell’attività commerciale.

E' stato infatti un passante, transitando davanti al supermercato, ad aver udito le urla concitate provenienti dall’interno e aver anche assistito alla rapina commessa dall’uomo.

Secondo quanto poi ricostruito dai militari dell'Arma di Bologna Mazzini, coordinati dal Maggiore Michelangelo Lobuono, il 37enne, dopo aver estratto dall’interno di un borsello una forbice, aveva minacciato il titolare dell’alimentari, un 42enne di origini bengalesi, intimandogli di consegnargli l’incasso e di mettere i soldi all’interno del borsello. Il tutto è stato anche ripreso dalle telecamere di video sorveglianza del locale, dove si è visto il commerciante resistere alla rapina, finendo poi sbattuto a terra, mentre il malvivente racimolava alcune decine di euro dalla cassa.

Il testimone, insieme a un altro passante, si è messo subito in sella alla bicicletta elettrica e ha inseguito il rapinatore il quale, dopo essere salito a bordo di un autobus, è sceso poco dopo la fermata “Tangenziale San Vitale” per proseguire a piedi in direzione periferia. Del 37enne nel frattempo sono state descritte via telefono le sembianze: vestito con un pantalone tipo tuta di colore scuro, una felpa nera e un cappellino di colore nero con visiera.

I passanti seguono a distanza e informano i carabinieri

Durante l’inseguimento, uno dei due testimoni, è rimasto in costante contatto telefonico con l’operatore telefonico del 112, aggiornandolo sulla posizione attuale, elemento utile ai militari per individuare il tunisino mentre camminava sul marciapiede, nei pressi del supermercato Esselunga, lungo il viale Felsina. Lo straniero, immediatamente perquisito dai carabinieri, è stato trovato in possesso delle banconote di vario taglio asportate poco prima al titolare dell’alimentari, complessivamente 120 euro, mentre il borsello con le forbici utilizzate sono stati recuperate all’interno dell’esercizio.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 37enne è stato tradotto presso la casa circondariale in attesa della convalida dell’arresto.