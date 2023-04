Street rave parade, incendio al furgone con il 'sound': mezzo distrutto dalle fiamme in via Ferrarese

Momenti di preoccupazione alla street rave parade di ieri sera, poco prima dell'arrivo al Parco Nord. Uno dei furgoni con a bordo l'impianto musicale allestito per la festa è andato completamente bruciato proprio durante il transito sotto il ponte della Tangenziale che sovrasta via Ferrarese.

Anche se le fiamme si sono sviluppate e hanno avvolto il mezzo in pochissimi minuti, non si è registrato nessun ferito o intossicato. Il mezzo -preso a noleggio- è stato però compltamente distrutto, così come il costoso impianto di amplificazione. Secondo i primi accertamenti sembra che le cause del rogo siano da ricercare in un surriscaldamento di qualche natura. Sul posto i vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.