Via Rimesse: spaccio in strada e strano viavai: in casa quasi 3 Kg tra eroina e hashish

La squadra mobile ha arrestato due persone per spaccio. E successo ieri pomeriggio dove, a seguito di numerose segnalazioni che riportavano di un sospetto viavai di soggetti ed episodi di spaccio in strada, gli agenti accompagnati dai cani antidroga Barack e Havana hanno portato alla luce un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, in particolare eroina e hashish. L’oppiaceo è stato rinvenuto in uno stipetto in cucina, in totale 250 grammi assieme a oltre mille euro in contanti.

Attenzionato anche un altro locale, una cantina dello stesso stabile. Qui i cani hanno scovato oltre due kg e mezzo di hashish, conservati in uno scatolone. Per i rinvenimenti sono stati identificati e poi arrestati un 50enne cittadino tunisino e un 25enne cittadino marocchino.