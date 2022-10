Savena, è disoccupato ma in casa ha 13mila euro: arrestato 24enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 24enne italiano, residente a Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per i militari era un volto già noto e, nel pomeriggio del 28 ottobre scorso, durante un controllo del territorio nei pressi di via Torino, nel quartiere Savena, hanno visto ìl giovane uscire da un palazzo situato in zona.

Lo hanno fermato e sottoposto a una perquisizione, poi saliti nell'abitazione. Le operazioni hanno consentito di trovare 144 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e ben 13.120 euro dei quali il 24enne non è stato in grado di giustificare il possesso, soprattutto in considerazione del fatto che è disoccupato.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire in Tribunale per il giudizio direttissimo.

Qualche settimana fa, i carabinieri hanno arrestato un 45enne che in casa aveva mezzo kg di oppio grezzo e oltre 8mila euro in contanti.