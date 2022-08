Violenza sessuale in zona U: "Quando ci sono gli studenti è più sicuro" | VIDEO

Così il questore Fusiello nell'annunciare una stretta sulla sorveglianza fino a metà settembre nelle tre piazze a ridosso di via Zamboni e dintorni

Nei prossimi giorni le forze dell'ordine pattuglieranno più strettamente le tre piazze a ridosso di via Zamboni, Largo Puntoni, Verdi e Pradelli. Questo fino al 15 settembre "quando dovrebbero cominciare a ritornare gli studenti, la cui presenza disincentiva questo tipo di condotte".

E' il questore di Bologna Isabella Fusiello ad annunciare una mini stretta in zona universitaria. Nelle piazze interessate, soprattutto dopo l'una e mezza di notte, sono in programma il presenziamento di una volante o di una pattuglia, insieme a dei pattugliamenti fatti anche con personale in borghese.

La risposta, insieme alla chiusura di due locali per brevissimo tempo, arriva dopo il caso della violenza sessuale consumatasi lo scorso fine settimane, che ha visto per vittima almeno una turista finlandese. Per questi fatti è stato arrestato un ragazzo di 22 anni, cittadino marocchino.