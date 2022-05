Inflazione e rincari: "Le famiglie in Emilia-Romagna spenderanno 2.400 euro in più" | VIDEO

I bonus del Governo sono "una tantum, ben accetti ma assolutamente non sufficienti" e a causa dei rincari, quest'anno in Emilia-Romagna ci saranno famiglie, "medie, cioè due genitori con due figli" che spenderanno "2.400 euro in più". Così stima l'osservatorio Udicon - Unione Difesa Consumatori - Emilia-Romagna.

Aumenti dunque "che riguardano gas, luce, carburanti"e quindi anche ciò che mettiamo sulla tavola "perché poi questo produce un'inflazione anche su quello che acquistiamo". Lo spiega il presidente Udicon E-R Vincenzo Paldino nel corso di un'intervista all'agenzia Dire. "Con un'inflazione alle stelle e la grave difficoltà economica che magari produrrà i suoi effetti fra qualche mese - sottolinea Paldino - 200 euro di bonus non bastano a soddisfare le esigenze dovute alla crisi", senza contare che "è un bonus che viene dato ai cittadini con reddito inferiore a 35.000 euro ed è una tantum. Lo diciamo perché tante volte anche i cittadini pensano che sia protratto nel tempo".

Rincari anche per le vacanze in riviera. Secondo uno studio dell'associazione "una famiglia con due figli che va al mare in Emilia-Romagna e quindi fa 50 chilometri per prendere un ombrellone e pranzare take away in spiaggia, senza ristorante, quest'anno spenderà mediamente 96 euro", rispetto agli ultimi due anni dove la cifra si attestava sui 70 euro. Un aumento "molto importante" quindi anche per le vacanze che "sono un diritto dei cittadini".

