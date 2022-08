Le Cinéma Café si espande in Emilia Romagna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

«Il marchio Le Cinéma Café continua a investire sulla Riviera Romagnola, realtà che insieme al resto della regione rappresenta una delle nuove e più importanti frontiere della nostra strategia di crescita nazionale. Una scelta aziendale che si sta rivelando vincente». Parole di Roberto Massarone, 37enne fondatore e manager della catena di caffetterie nata nel Lazio, negli ultimi tempi in costante espansione anche e soprattutto in Emilia Romagna. «Siamo approdati qui nel marzo del 2021, dopo un’attenta pianificazione, sfidando la crisi economica da Covid e decidendo di concentrarci in particolare lungo la statale Adriatica. In Riviera abbiamo punti vendita attivi a Ravenna e Milano Marittima, e un terzo è pronto ad aprire a Rimini. Un bacino ottimale.

Ma a livello regionale siamo già presenti anche a Bologna, Parma e Ferrara, e stiamo lavorando a ulteriori aperture. Del resto, i risultati ci stanno dando ragione». «In termini di gradimento dell’utenza i riscontri sono ottimi», osserva l’imprenditore originario della provincia di Latina. «Lo erano all’inizio di quest’avventura, lo sono ancor di più adesso, dopo che abbiamo iniziato a radicarci e a farci apprezzare». Non solo un modello di business riuscito, quello firmato Le Cinéma Café, ma anche un valore aggiunto per il territorio di riferimento: «Logico che i benefici della nostra attività ricadano anche sulla Riviera Romagnola e sulle altre aree interne in cui abbiamo deciso di investire», evidenzia Massarone. «Abbiamo contribuito a dare dinamicità al settore del Food&Beverage e sono stati creati decine di posti di lavoro, con la quasi totalità delle assunzioni effettuate ovviamente in loco».