SOTTOSCRITTO CON UN POOL DI PRIMARI FINANZIATORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO GREEN PER EURO 215 MILIONI

Bologna, 2 Agosto 2022. IGD – Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (la “Società”) comunica di aver sottoscritto in data odierna con BNP Paribas in qualità di Global Coordinator, Green Coordinator e banca finanziatrice e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., China Construction Bank, Deutsche Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in qualità, tra l’altro, di finanziatori, un contratto di finanziamento avente ad oggetto la concessione di un finanziamento green di Euro 215 milioni con scadenza a tre anni con opzione di estensione sino a cinque anni in capo alla Società. Il finanziamento sarà utilizzato per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. “Eligible Green Projects” di cui al “Green Financing Framework” della Società, sviluppato in conformità ai Green Bond Principles 2021, pubblicati dall’International Capital Market Association (ICMA), e ai Green Loan Principle 2021, pubblicati dalla Loan Market Association (LMA). In tale contesto verrà altresì rifinanziato l’attuale indebitamento esistente della Società con un pool di banche ed istituzioni finanziatrici per un importo pari a massimi originari Euro 200 milioni, concesso ai termini e alle condizioni di cui al contratto di finanziamento sottoscritto in data 16 ottobre 2018. Con questa operazione la Società ha confermato il proprio impegno nella transizione verso un’economia sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e delle ambizioni di sostenibilità individuati nel Piano Industriale 2022-2024. “La Sostenibilità è parte del DNA del Gruppo IGD; siamo infatti convinti che adottare un approccio socialmente e ambientalmente responsabile sia il percorso corretto per una crescita equilibrata e di lungo periodo nel settore immobiliare. Questo primo finanziamento Green, inquadrato all’interno del Green Financing Framework pubblicato lo scorso marzo, è la dimostrazione che IGD intende essere all’avanguardia nell’affrontare le tante sfide poste dalle tematiche ESG, anche confermando l’impegno per l’ottenimento di strumenti di finanziamento coerenti con la nostra strategia di decarbonizzazione.” ha dichiarato Claudio Albertini, Amministratore Delegato della Società.