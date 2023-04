Bologna sold-out a Pasqua: "Se i ponti di primavera continuano così, sarà record"

"Se i ponti del 25 aprile e del 1°maggio andassero come Pasqua e Pasquetta, a Bologna in termini di turismo sarebbe record di presenze, superando anche i numeri del 2019". Lo dice Loreno Rossi, il direttore provinciale di Confesercenti Bologna mettendo insieme i dati sull'accoglienza e sulla ristorazione di domenica e lunedì, quando la città è risultata essere letteralmente invasa dai visitatori che l'hanno scelta fra le mete d'arte. Un quasi sold-out che ha visto il ritorno degli stranieri (europei, ma anche americani) dopo uno stop determinato dal covid: "Lo scorso anno non era stata certo una Pasqua eccezionale visti i limiti determinati dalla circolazione del covid, ma quest'anno siamo decisamente soddisfatti non: dopo un marzo decisamente buono, abbiamo raggiunto praticamente il tutto esaurito sia negli alberghi e nei ristoranti. Non solo: le nostre guide turistiche hanno lavorato moltissimo, garantendo visite personalizzate di alta qualità" spiega ancora Rossi.

Vacanze di primavera: il grande ritorno degli stranieri (anche americani)

Chi sono questi turisti? "Prima della pandemia metà delle presenze turistiche era di stranieri. Oggi non arriviamo a quel livello, ma ci avviciniamo: tedeschi, francesi, anche americani. Manca per ragioni legate al conflitto la parte russa e quella ucraina, ancora lento il flusso dalla Cina e dall'Asia in generale" dettaglia ancora il portavoce di Confesercenti. Dunque Bologna è una delle città d'arte preferite...ma quanto si fermano i visitatori? "Anche il numero medio di notti in città sta tornando ai livelli del 2019 con due giorni e mezzo: la nostra città, lo sottolineo, è scelta anche perché è facile poi visitare anche i dintorni (Ferrara e Modena per fare due esempi classici) grazie agli ottimi collegamenti sia aeroportuali che ferroviari" conclude Loreno Rossi.

Focus Pasqua 2023: indicatori giornalieri

Focus Pasqua 2023: durata media di soggiorno a Bologna

Carenza di personale

Certo se un tasto dolente c'è, è quello della carenza del personale. Ormai non è più una novità e, come spiegano dalle associazioni di categoria, il problema potrebbe intensificarsi con la stagione estiva che parte e le migrazioni di stagionali che preferiranno montagna e riviera alla città.