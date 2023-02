Guida al weekend: 10 eventi da non perdere Il Carnevale è il protagonista assoluto di questo fine settimana: tante feste, sfilate e manifestazioni in maschera. Ma non si fermano né la musica né il teatro e i palchi bolognesi fanno festa con appuntamenti da non perdere

Il Carnevale dei Fantaveicoli

Inizio in salita per i superstiziosi, che dovranno superare indenni un bel venerdì 17: una volta superato però, fra amuleti e gesti scaramantici, la strada per il weekend è spalancata. Cosa bolle in pentola a Bologna questo fine settimana? Il protagonista assoluto di questi giorni è certamente il Carnevale e lo si vede chiaramente dalla quantità di feste disseminate non solo in città, ma soprattutto fuori porta, con sfilate e temi tradizionali. E fra carri e coriandoli, ci sono anche le serate nei locali. I più piccoli avranno da divertirsi dunque, ma anche per i più grandicelli i travestimenti sono di rigore. Ecco il nostro "best of" del fine settimana!

(per vedere veicoli mai visti e invenzioni pazzesche)

L’appuntamento con la 26.a edizione del Carnevale dei Fantaveicoli, come sempre organizzata dal Comune di Imola è una delle manifestazioni più apprezzate dai cittadini imolesi a non solo: appuntamento nel pomeriggio di domenica 19 febbraio. Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni. Proprio grazie a questa lunga tradizione radicata nel territorio unita all’originalità e specificità del Carnevale imolese, unico nel suo genere, la manifestazione presenta i requisiti previsti dalla Legge Regionale 14/2022 “Norme in materia di Carnevali Storici” per l’iscrizione all’Albo Regionale che verrà istituto a breve. I concorsi indetti per l’edizione 2023 del “Carnevale dei Fantaveicoli”, che vedranno la premiazione svolgersi in piazza Matteotti, nel cuore della città, sono i seguenti: 1) I “Fantaveicoli”, che comprendono due categorie: “Fantaveicoli” e “Scuole” (riservato alle scuole di ogni ordine e grado); 2) Gruppi mascherati; 3) Mascherine e biciclette.

(per una piacevole serata a teatro)

Dal 17 al 19 febbraio lo spettacolo "Amori e sapori nelle cucine del principe" in scena al Teatro Duse. Sul palco Tosca D’Aquino, Giampiero Ingrassia con Giancarlo Ratti. Cosa accade nelle cucine di Palazzo Ponteleone mentre nei lussuosi saloni soprastanti si consuma il famoso ballo narrato ne Il Gattopardo? È presto detto: volano le portate, si azzuffano i cuochi, si tirano padelle ma soprattutto si svelano amori impensabili, crudeli e meravigliosi conditi da tutti quei santi e profani profumi tipici della cucina siciliana. Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo si dipana tra succulenti litigi, ricatti, ironia, sarcasmo e umorismo attraverso lo scontro di Teresa e Monsù Gaston. Uno invidioso dell’altra, non si accontentano di gareggiare nel preparare i piatti migliori, ma vogliono avere anche l’esclusiva delle attenzioni di Don Fabrizio. Un testo nel quale pietanze e sentimenti si mischiano ad arte in quel caleidoscopico mondo fatto di languore ed erotismo, di passione e causticità tipico del “profondo” sud.

(per chi è attratto dall'arte dei burattini classici bolognesi)

Il Museo civico del Risorgimento Settore Musei Civici Bologna promuove a partire da questo fine settimana due iniziative dedicate all'arte dei burattini classici bolognesi, per rinnovare e mantenere viva la memoria del teatro di figura con le teste di legno e sottolinearne il carattere di elemento storico della cultura popolare cittadina e prezioso segmento del suo patrimonio culturale materiale e immateriale. La divulgazione di questo universo affascinante, sempre più esposto al rischio di scomparsa ma ancora capace di incontrare l'affezione di un pubblico numeroso e interessato, prende avvio dal 16 febbraio 2023 con il progetto multimediale A spasso con i burattini. Avän avêrt al panirån ed Cuccoli! che prevede la pubblicazione di contenuti di approfondimento sul canale YouTube del portale storiaememoriadibologna.it, cui si affianca l'allestimento della mostra Teste di legno a Carnevale nella Sala Polivalente del museo. Visibile dal 18 febbraio al 2 aprile 2023, l'esposizione inaugura venerdì 17 febbraio alle ore 18 con una visita guidata del curatore Riccardo Pazzaglia, a ingresso libero. Il progetto nasce infatti da una proficua collaborazione artistica con Burattini a Bologna APS, associazione fondata e presieduta dallo stesso Pazzaglia, che da oltre 30 anni si occupa della valorizzazione e della diffusione della cultura del burattino bolognese collegato al patrimonio artistico e monumentale di Bologna e provincia, con lo scopo di mantenere in vita la gloriosa tradizione dei burattini con eventi di qualità, facendola riscoprire ai bolognesi e scoprire ai turisti in visita nel territorio. Per premiare il suo impegno nel riproporre la particolarissima forma scenica, nobile e popolare al tempo stesso, delle teste di legno realizzate e animate dai maestri burattinai bolognesi, modernizzandone la lezione per incentivare il rapporto con le nuove generazioni, nel 2022 il Comune di Bologna ha conferito a Riccardo Pazzaglia il riconoscimento della "Turrita d'Argento".

(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)