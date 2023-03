Guida al weekend: 10 eventi da non perdere

Un weekend davvero speciale quello che apre il mese di marzo, il mese che segna l'arrivo della primavera. E anche se le temperature non sono propriamente dolci, sbocceranno una serie di eventi bellissimi, molti dei quali dedicati al grande artista bolognese la cui musica continua a sentirsi nell'aria, nonostante lui non sia più fra noi: questi sono i giorni in cui si celebra l'anniversario degli 80 anni di Lucio Dalla. E se qualcuno ancora non lo sapesse, domenica è il grande giorno della Bologna Marathon: c'è chi corre per competere, chi per allenarsi, chi per divertirsi e stare in famiglia o con gli amici. E domenica 5 marzo 2023, nell’ambito dell’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo” la Pinacoteca Nazionale di Bologna sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

(per capire che non se ne è mai andato)

Buon compleanno Lucio Dalla! Per gli ottanta anni dell'artista Bologna si riempie di eventi al 1° al 5 marzo. Una festa diffusa che coinvolgerà la città natale dell’artista in un affettuoso ricordo. Fra questi sia sabato 4 marzo (ore 20.30) che domenica 5 (ore 17) il Teatro del Navile ricorda l'amico Lucio Dalla nel giorno del suo ottantesimo compleanno con un concerto spettacolo, una serata all’insegna della musica di Lucio, interpretata da musicisti e cantanti che lo hanno amato e che dal suo sguardo poetico sul mondo sono stati ispirati.

(una corsa per tutti)

Domenica 5 Marzo Bologna torna ad essere una delle capitali italiane della Maratona, con 6500 podisti previsti nelle diverse distanze in programma, di cui 4700 iscritti nelle tre gare competitive: la Bologna Marathon, la 30 Km dei Portici e, dopo anni di stop, la UnipolMove Run Tune Up, storica mezza cittadina. Le strade della città felsinea saranno percorse dalla gioia di tanti runner provenienti da tutta Italia e da ben 20 Nazioni estere. La Bologna Marathon inizierà la sua serie di partenze da Via Indipendenza alle ore 8:30 di domenica con lo start della mezza maratona mentre la gara più lunga e la 30 Km scatteranno alle 9:15, alle 9:30 il via alla City Run e alla Staffetta. L’Evento Bologna Marathon inizierà però con corposo anticipo, già venerdì alle ore 10:00 quando al Paladozza di Piazza Manfredi Azzarita aprirà il villaggio espositivo, che ospiterà molti appuntamenti in attesa della gara e dove si potrà procedere al ritiro di pettorali e pacchi gara sia venerdì che sabato fino alle ore 21:00.

(per una serata a teatro)

Dal 3 al 4 marzo lo spettacolo "Bloccati dalla neve" in scena al Teatro Celebrazioni. Una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite e di estrema necessità. Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in una quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente a confronto, ventiquattro ore su ventiquattro...

